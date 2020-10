Coronanijs fan woansdei 28 oktober: 94 nije besmettingen yn Fryslân

'Red Restaurant Lauwersland' mei in hân mei derop grutte reade letters HELP. De needgjalp op social media komt fan restaurant Lauwersland yn Aldwâld. It driget, krekt as in soad hoareka, kopke ûnder te gean troch it coronafirus. Edwin van der Werf: "De earste coronaperioade koenen we wol drage, we hienen wat reserves. De beloftes fan de oerheid lykje moai, mar as it derop oankomt, is it krekt even wat oars. Yn septimber wienen we wer in bytsje op in nivo dat we it wer drage koenen. Doe kaam de grutte knal."

Se ha tal fan plannen, lykas ôfhelje. "We ha 300 kilo stoofparren skyld en ferpotte om te ferkeapjen." De nije fêstiging yn Dokkum brûke se as ôfhellokaasje. Mei de oprop freegje se stipe fan de fêste klanten. Op de earste dei is hast tûzen euro binnenhelle. "Dat is geweldich, dat meilibjen."