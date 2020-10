Femke Kok: Fan reedryddiploma C nei rapste frou ea op Thialf

Kok en har ploechgenoaten by Reggeborgh hawwe hektyske wiken efter de rêch. Doe't se op trainingskamp yn it Súd-Dútske Inzell wiene, die bliken dat ploechgenoat Kjeld Nuis corona hie. Hastich ferlieten de reedriders Dútslân, wêrnei't se tsien dagen yn karantêne moasten. Foar Femke Kok betsjutte it dat se op in fakânsjepark yn Langwar yn karantêne siet mei twa ploechgenoaten. "Dat is net ideaal, sa krekt foar in NK. It wie net oars en we hawwe der it bêste fan makke", fertelt Kok thús yn Nij Beets.

Skrik

Dat in ploechgenoat it coronafirus hie, hat wol ympakt hân yn de ploech. Kok: "Dan skrikst der wol echt fan. Tuerlik meitsje ik my dêr wol soargen oer. Mar elkenien hâldt him oan de regels, sadat it hooplik meifalt. Want it soe wol moai wêze dat alle wedstriden, sa as dy no op de kalinder steane, gewoan troch geane. We meie bliid wêze dat we noch ride kinne."