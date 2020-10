Troch in ûnbekende oarsaak kaam de bestjoerder mei syn auto yn de berm terjochte en sloech de auto oer de kop.

It ambulânsepersoniel hat de bestjoerder behannele yn de ambulânse en is dêrnei meinommen nei it sikehûs. It is net bekend hoe slim oft de ferwûningen fan it slachtoffer binne.