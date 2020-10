Tiny de Boer fan kliïnteried Talma Hiem: "It is yntins fertrietlik"

Kontakt

Foar De Boer is it no foaral wichtich om yn kontakt te bliuwen mei 'har' minsken, sa't se sels seit. "Yn de earste golf ha ik 750 kaarten stjoerd nei alle bewenners. Ek kaam ik wolris foar in bakje kofje, dan stie ik bûten en gie it rút efkes iepen. Sa koene we dochs byprate."

Wichtich is neffens har foaral dat der, wêr mooglik, wol besite del komme mei. "We sille der ek alles oan dwaan dat net alles wer ôfsletten wurdt. It docht de minsken echt wat. In bewenner sei: 'Tiny, we sieten yn in gefangenis.' As je dat heare, dan giet dat dwers troch je hinne. Dit moatte we de minsken besparje, dat meie se net wer mei meitsje."