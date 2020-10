Wolvegeaster stellen byld 'Mens en Dier' yn stikken weromfûn

It Wolvegeaster stellen byld 'Mens en Dier' is weromfûn. It keunstwurk wie it ôfrûne wykein fan de sokkel ferdwûn by drafbaan Victoria. It docht bliken dat it byld net allinnich stellen is mar ek folslein fernield. It leit yn stikken op de gemeentewerf. De fraach is noch mar oft it byld wer makke wurde kin. Der is noch gjin spoar fan de dieder(s).