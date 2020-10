Studinten helpe inoar mei psychyske noed troch corona

"It is net sa dat we no mear oanmeldings krije, mar wol oare", sa seit inisjatyfnimster Nynke Boonstra. Dat studinten troch corona iensum binne docht ûnder oare bliken út in resinte enkête ûnder de studinten fan de Friese Poort. Dêr die út bliken dat mar leafst ien op de fiif studinten sit mei klachten lykas depresje en iensumens.

Boonstra skrikt net fan dy sifers. "Ien op de fiif is ek wat oer it algemien it gemiddelde is yn ús lân fan minsken mei psychyske klachten. En it is bekend dat de measte klachten al oan it ljocht komme foar it 25e libbensjier."

Dochs is der wol wat feroare troch corona. "Studinten sitte thús en benammen op harren leeftiid hawwe se it nedich dat se mei leeftiidsgenoaten omgean. Dêr spegelje se harren oan en dat kin no fansels net."