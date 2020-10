Heal miljard stipe ek foar merkelju en hoareka: Wy binne bliid mei elke sint

Foarsitter Atze Lubach fan it lanlik bûn fan merkebedriuwen is postiyf oer de nije stiperegeling. Mar der is noch in soad ûnwis. It is no de ein fan it merkeseizoen en twa wiken ferlyn kaam der foar de twadde kear in ferbod. Mids oktober wiene der noch ferskate grutte merken yn it lân. Dy moasten doe allegearre ophâlde.

Oaljekoekkreamen

Wat der noch oer is, binne de 1700 oarljekoekkreamen. Dy hawwe wikseljende omsetten. As se by it iepenbier ferfier stean, ferkeapje se minder want der binne minder reizgers. Stean se by in túnsintrum of in boumerk, dan ferkeaphje se miskien wat mear, want minsken wolle it thús gesellich meitsje, neffens Lubach.

Tastân yn 2021

Mar koe komt it takom jier mei de 1400 merken, freget Lubach him ôf. Kinne se noch trochgean , al of net yn oanpaste foarm? Wat him wol stekt, is dat der sprake is fan willekar. It kabinet hie de merkesektor earder wer de romte jûn. As lokaasje mei trochstreamend publyk mochten de merken wer begjinne. Mar sagau't de boargemasters en de feilichheidsregio's in negatyf advys joegen, moasten se wer ticht.