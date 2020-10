Stoarmrin op fysioterapy troch thúswurkjen, CNV hat noed

It CNV hat ûndersyk dien ûnder 2.600 leden. Dêrút die bliken dat 44 persint fan de thúswurkers net beskikt oer in Arbo-ferantwurde wurkplak en 35 persint wit net oft se wol in goeie hâlding oannimme by it wurk "We schrikken van de uitkomsten van dit onderzoek. Het betekent dat honderdduizenden thuiswerkers last hebben van fysieke klachten. Onacceptabel", stelt CNV-foarsitter Piet Fortuin.

Fitpakket

It fakbûn wol dat wurkjouwers harren personiel thús in fitpakket oanbiede, mei in online coach dy't de minsken fysyk en mentaal troch de krisis hinne helpt. Want der binne net allinne lichaamlike klachten. "Daarnaast is er ook een hogere mentale belasting: 36 procent van de thuiswerkers voelt zich geïsoleerd, bijna een kwart voelt zich overbelast. Een op de drie ervaart meer concentratieproblemen, 28 procent is vaker uitgeput. Acht procent zit tegen een burn-out aan en eenzelfde percentage ervaart meer relatieproblemen met de partner'', sa seit it CNV.