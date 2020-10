Wolvegeaster (50) moat jier de sel yn fanwegen misbrûken fan syn styfdochter

In 50-jierrige man út Wolvegea is tiisdei feroardiele ta in jier selstraf en in healjier selstraf ûnder betingst foar it misbrûken fan syn styfdochter. Dat barde tusken begjin 2017 en maart 2018 by it famke en har mem thús yn Assen. It famke wie doe 16 en letter 17 jier âld.