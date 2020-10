Gearkomsten B en W yn tolve fan de achttjin Fryske gemeenten digitaal

Wol jout Kramer oan dat hy en syn wethâlders mei in mûlkapke op nei it gemeentehûs komme en altyd oardel meter ôfstân hâlde. "We moatte der o sa goed om tinke. Mar yntusken sit it wol by elk yn it systeem. En we hâlde it yn 'e gaten. Wannear't ien in snotnoas of oare klachten hat, sizze de oaren: 'Bliuw mar thús en krûp mar efter it skerm."

Fergaderromte

De seis gemeenten jouwe oan dat se ûnder de gearkomste wol altyd 1,5 meter útinoar sitte en se hawwe dêr ek maatregels foar naam. Lykas de gemeente Dantumadiel: "It kolleezje makket gebrûk fan in romte wêrby't twa fergadersealen gearfoege wurde ta ien gruttere."