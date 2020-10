Petysje tsjin beslút Súdwest-Fryslân op te hâlden mei âldpapier-subsydzje

"Vele verenigingen hebben in een voor sommigen al meer dan 50 jaar lange traditie, dat voor en namens de gemeente gedaan. Naast het goede doel voor het milieu, dient het inzamelen ook als onmisbare inkomstenbron voor de verenigingen, scholen en kerken", sa skriuwt de fanfare by de online petysje.

Ek fynt de fanfare it net moai dat de gemeente sûnder petear of it oanbieden fan alternativen dit beslút naam hat. Dêrneist wurdt de termyn wêrop't ferienings beslisse moatte oft se noch trochgean wolle mei it ynsammeljen, nammentlik 1 desimber, ûnreedlik fûn.

Beëinigingsregeling

Súdwest-Fryslân hat in beëinigingsregeling opsteld. Dat betsjut dat de subsydzje de kommende trije jier ôfboud wurdt. Yn 2021 krije dy ferieningen of ynstellingen noch 75 persint útbetelle fan it bedrach dat sy yn 2020 krigen, yn 2022 noch 50 persint en yn 2023 noch 25 persint.