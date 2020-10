Beamstammen fan souder foar bou twa De Jongfletten op 'e Jouwer

Yn it wurkplak stiet de bouopstelling, sis mar 'it bonkerak', fan ien fan de twa fletten. It hout dat de romp fan de boat wurde moat, is mei lym ynsmard en wurdt troch klemmen byinoar knypt. "Sa bouden se de boaten eartiids ek. Tsjintwurdich hawwe we bettere lym en laksoarten, sadat it de konservearring fan it hout better hâldt. Mar fierder is alles eksakt itselde as jierren ferlyn", seit hellingbaas Aaldert de Jonge.

Sloep

De fletten lykje op in houten sloep, al hat in flet in oprinnende kop. By de jachtwerf hawwe se trije ferskillende maten dy't se sûnt de jierren '50 meitsje. Gewoanwei bouwe se op oanfraach ien flet yn 't jier. Dat it no yn koarte tiid twa binne, is foar de jachtwerf spesjaal.

Mear as in ton

Der moat in flinke beurs lutsen wurde foar in flet. Se kostje sa'n 120.000 euro en dat bedrach kin noch fierder oprinne as de klant ekstra's wol.