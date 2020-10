UPDATE: Part Ofslutdyk ticht, ferkear nei Fryslân moat troch de polder

De dyk is ticht tusken Den Helder en Surch. Dat komt troch in iensidich ûngelok mei in frachtwein. It ferkear koe noch mar oer twa fan de fjouwer rydstripen, omdat der wurke wurdt oan de oare twa. De rydstripe fan Noard-Hollân nei Fryslân is troch it ûngelok no ticht. It ferkear dat achter it ûngelok stie, wurdt oer ien fan de rydstripen stjoerd dêr't oan wurke wurdt.

Omdat dat hiel traach giet, kin it ferkear dat noch nei Fryslân ta wol, dochs better omride troch de polder. Dat advys jildt yn alle gefallen oant de berging fan de frachtwein klear is. Rykswettersteat ferwachtet dat dat oant 12.00 oere duorret.