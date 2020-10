Kabinet jout heal miljard ekstra oan bedriuwen dy't troffen binne troch coronakrisis

It ynternasjonaal spilersfakbûn FIFPRO en de Nederlânske belangeferiening VVCS meitsje har soargen oer it tanimmend tal coronabesmettings yn de fuotballerij. De 'bubbel' dy't klups makke ha, is lang net altyd wetterticht.

Kompetysjeferfalsking?

Yn Nederlân binne oant no ta fiif kompetysjewedstriden útsteld troch ferskate coronabesmettings by in klup. "We zien de aantallen stijgen. Dat is verontrustend", seit foarsitter Evgeniy Levchenko fan de VVCS. "Je kan voetballers wel testen, maar je kan ze niet buiten de maatschappij plaatsen. Hoe je het ook wendt of keert: het systeem is niet waterdicht."

De profkompetysjes stillizze is no net oan de oarder, neffens Levchenko. "Maar als clubs wedstrijden moeten spelen zonder hun belangrijkste spelers, is dat ook een beetje competitievervalsing."