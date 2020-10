De Jonge: 'Maatregels sille duorje oant yn desimber' | Utbraak yn soarchsintrum Balk

De twadde golf fan it coronafirus is ek yn de rioelen goed werom te sjen. Noch nea waarden der sa'n soad firusdieltsjes yn it rioel metten as ôfrûne wike, docht bliken út de gegevens dy't it RIVM byhâldt op it coronadashboard.

Ferline wike, tusken moandei 19 en snein 15 oktober, sieten der gemiddeld 1.825,28 dieltsjes fan het coronafirus yn in mililiter rioelwetter. In wike earder wiene dat der krekt wat mear as 1.300 en de wike dêrfoar 850. Ein maart en begjin april, op it hichtepunt fan de earste golf, fûn it RIVM 1430,85 firusdieltsjes de mililiter.

De grutste konsintraasjes coronadieltsjes binne yn de regio's Gooi en Vechtstreek, Utrecht, Midden- en West-Brabân, Brabân-Noard, Zaanstreek-Waterland, Haaglanden, Amsterdam-Amstelland en Hollands Midden metten. Dit binne ek gebieten wêr't in soad coronabesmettingen fêststeld wurde.