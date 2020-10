Skippen earder advisearre om net boppe de Waadeilannen te farren

It nije advys jildt dêrom ek net allinnich foar de hiel grutte kontenerskippen, mar ek foar twa lytsere type skippen; de Panamax en de Feeder, lykas de OOCL Rauma. It ûndersyk is noch net hielendal útiten, mar dochs fynt de minister it wichtich dat de Kustwacht dermei oan de slach giet. Nei alle gedachten jildt it oanpaste advys mei yngong fan heal novimber.

De ûndersiken fan MARIN meitsje diel út fan in grut ferskaat oan ûndersiken en rapporten dy't makke binne nei oanlieding fan de ramp mei de MSC Zoe. Ut it MARIN-ûndersyk docht bliken dat de rûte boppe de Waadeilannen gefaarliker is as de saneamde djipwetterrûte dy't fierder fuort leit.