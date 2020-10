Fan Dalstra Reizen nei Leanbedriuw Luimstra: oar wurk troch corona

Fytste se earst noch 400 meter de iene kant op, sa fytst se no 600 meter de oare kant op. Margreet de Vries wurke 13 jier lang by Dalstra Reizen. Doe't dat bedriuw troch de coronakrisis fallyt gie, sieten alle minsken thús. "De lêste tiid wie der al neat mear te dwaan. Ik wurke foar groepsboekingen en dat wie it earste dat derút foel", fertelt De Vries. No wurket se yn itselde doarp by leanbedriuw Luimstra.

It ferliezen fan har baan wie foaral mentaal in swiere klap. Se mist de kontakten en de relaasjes. "Je sjogge elkoar no gewoan nea wer." Mar it nije wurk is in grutte ferromming. "Ik bin der hiel wiis mei. Mar ik moat my natuerlik noch bewize." De Vries krige de nije baan troch in gouden tip. "Ik moat natuerlik sjen litte dat ik it kin, dus ik gean derfoar de 100%, nee 200% foar."