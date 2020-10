It byld fan keunstner David van Kampen stie jierrenlang op it van der Sandeplein yn Wolvegea. It keunstwurk, is dêr yn 1968 delset as ferwizing nei de drafbaan Lindenoord dy't flakby lei.

It is net dúdlik wat der mei it byld bard is, of wa't ferantwurdlik is foar de stellerij.