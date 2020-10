Johnny Jansen sparret trije spilers foar bekerduel tsjin TOP Oss

Hearrenfean stiet mominteel fjirde yn de kompetysje en is fantastysk begûn oan it seizoen. "Als je me dat vooraf had gevraagd, had ik je misschien wel een klein beetje voor gek verklaard. Al zag ik steeds wel een stijgende lijn. Maar ik snap wel dat mensen verbaasd zijn."

Mulder is benammen grutsk op de teamspirit. "We zijn gewoon een collectief. We weten heel goed wat we wel kunnen en wat we niet kunnen. Hoe we nu spelen, werkt voor ons."

Ferdedigjend stiet it hiel goed. Yn seis wedstriden krige it sân goals tsjin, wêrûnder fiif tsjin Ajax. "Maar zelfs tegen Ajax gaven we heel weinig weg. Ze schoten bijvoorbeeld maar zes keer op goal. Dat is de kracht van het hele elftal."