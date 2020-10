SC Cambuur foar it earst sûnt trettjin jier út de reade sifers

Fan 2007 ôf hie Cambuur in negatyf eigen fermogen, mei 2010 as djiptepunt. Doe stie de klup hast fiif miljoen euro yn it read. Dat is no kompleet ferdwûn. Neffens Van den Belt is dat in wichtich sinjaal mei it each op de takomst. "Met name omdat we de komende twee jaar geld moeten inzamelen om het nieuwe stadion te financieren. Als je kunt aantonen dat je tien jaar zwarte cijfers schrijft, een positief eigen vermogen en voldoende liquide middelen hebt, worden investeerders daar vrolijk van."

It posityf eigen fermogen is noch wol altyd beskieden, nammentlik 10.000 euro. Dat jout Van den Belt ek wol ta. "We zijn nog verre van een hele rijke club, maar als je alle cijfers van de betaald voetbalclubs op een rijtje zet, zie je dat we wel tot de gezondere clubs behoren." De direksje fan Cambuur hat it ôfrûne jier boppedat noch in behoarlik bedrach apart set, om takomstige klappen fanwege de coronakrisis opfange te kinnen.