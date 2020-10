Fryske Akademy krijt Europeeske subsydzje foar ûntwikkeljen fan wrâldboarger-edukaasje

It projekt, dat de namme 'The Global Citizenship and Multilingual Competences Toolkit' hat, is in gearwurking tusken Mercator, universiteiten út Eastenryk, it Feriene Keninkryk en Italië, en in Dútsk/Eastenryks technologybedriuw. Se sille de kommende trije jier oan de ûntwikkeling fan learmiddels foar dosinten op it mêd fan wrâldboargerskip en meartalichheid yn it foarset ûnderwiis wurkje.

Wrâldboargerskip

Dizze wrâldburgerskipsedukaasje is in foarm fan ûnderwiis dêr't de learlingen aktyf wurkje oan projekten oer mondiale fraachstikken fan sosjale politike, ekonomyske en ekologyske aard. Om't UNESCO it wrâldboargerskip as wichtich beskôget, wurdt der op skoallen oer de hiele wrâld al in soad omtinken oan jûn. Lykwols binne der noch te min trainingen foar dosinten yn wrâldboargerskip en is it selden ûnderdiel fan dosinte-opliedingen.

It projekt is no yn de opstartfaze. Uteinlik sille ek dosinten en opliedingen yn Fryslân gebrûk meitsje kinne fan de fergeze materialen. Mercator is yn dit projekt mei ferantwurdlik foar it ûnder de oandacht bringen fan de resultaten en sjocht ta op de kwaliteit en de fuortgong fan it projekt.