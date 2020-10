"Ik zou heel graag trainer van Cambuur willen worden"

De iene dei spylje je mei RKC mei 2-2 lyk tsjin Feyenoord en in dei letter binne je te gast yn de SportCast. It oerkomt RKC-trainer Fred Grim. Hy is ûnder de yndruk fan Cambuur dit seizoen. "Ik vind dat ze geweldig begonnen zijn. Ze scoren vrij makkelijk en een team dat wat mij betreft heel goed in balans is", fertelt de Amsterdammer, dy't foar woansdei in moaie wedstriid ferwachtet. "Het zijn twee teams die in mijn beleving willen en kunnen winnen. En toch ook twee teams die voor leuk, fris en aanvallend voetbal staan."

Trainer yn Ljouwert

In grut part fan syn karriêre as keeper makke Grim troch yn Ljouwert. Hy stie fan 1986 oant en mei 1994 ûnder de latte by Cambuur. Yn 2017 wie Grim yn byld om trainer te wurden by Cambuur, mar doe makke er in oare kar. Neffens ferslachjouwer Roelof de Vries wachtet elkenien yn Ljouwert noch altyd op syn komst. Grim: "Ik zou het heel graag willen, als ik eerlijk ben. Iedereen weet dat mijn hart in Leeuwarden ligt en ik daar een geweldige tijd gehad heb. Ik draag de mensen, nu ook nog, een heel warm hart toe."

De waarme gefoelens fan Grim foar Cambuur komme fuort út dat er in wichtich part fan syn karriêre trochbrocht hat yn Ljouwert. "Het was een periode die heel belangrijk is geweest in mijn profcarrière. Een periode die je vormt, niet alleen als speler, maar ook als mens. Er is nog heel veel contact en ik heb nog heel veel vrienden daar. Het is een onderdeel van je leven, maar je moet er ook niet te sentimenteel over doen", sa seit de âld-keeper fan Cambuur.