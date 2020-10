Plysje sil stranger kontrolearje op yllegaal fjoerwurk út Dútslân

Troch it ferbod meie fjoerwurkferkeapers de fjoerpylken en rotsjes net mear ferkeapje. Dochs is De Vries der net rouwich om. ''As der ûngelokken barre mei bygelyks babypylkes, wolle wy dy fansels ek net ferkeapje.'' De Vries tinkt dat hy der mei de ferkeap net in protte lêst fan hawwe sil. ''It measte wat der kocht wurd is dochs it sierfjoerwurk, en dat is allegearre relatyf feilich.''

De Vries docht sels ek in protte fjoerwurkshows, mar hy tinkt net dat der yn de takomst gjin konsumintefjoerwurk mear wêze sil. ''Der binne net genôch minsken om yn elk doarp of elke gemeente in fjoerwurkshow te hâlden. En minsken fine it moai om sels ôf te stekken, dus ik tink net dat dat ea hielendal ferdwine sil.''