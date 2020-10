De Fryske Marren: wol romte foar wenningbou op De Lemmer, mar net foar nije supermerk

Der wiene ek plannen foar in nije supermerk yn it gebiet. Yn july kamen lykwols de resultaten fan in ûndersyk oer de fêstiging fan in supermerk en dy wiene net posityf. In nije supermerk wol it kolleezje dêrom net talitte bûten it sintrum.

Medio novimber sil it foarstel yn de gemeenteried behannele wurde.