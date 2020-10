Lyndensteyn dochs wer iepen, coronatest blykt negatyf

Lyndensteyn is in skoalle foar bern mei in lichaamlike, geastlike of mearfâldige beheining en bern dy't langere tiid siik binne. Troch de feroarlike útslach binne der in soad emoasjes by de learlingen en âlders. "It is in hiele fertrietlike situaasje", jout direkteur fan de skoalle, Tseard Fabriek oan. "De telefoan stiet al de hiele middei readgleaun. We stean alle âlders te wurd dy't fragen of twivels hawwe". As de bern noch te bot wenne moatte om wer nei skoalle te gean, kinne se ek noch thús bliuwe.

Anonime beller

Hoe't it kin dat de positive test dochs negatyf blykt te wêzen is noch net hielendal dúdlik. Tongersdei waard de meiwurker fan de skoalle belle mei in anonym nûmer, lyk as de GGD, dy't oanjoech dat de test posityf wie. Nei oanlieding fan dit telefoantsje is de skoalle fuortendaliks yn petear gien mei de GGD. Doe is besletten om de skoalle te sluten.