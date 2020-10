RIVM: 208 nije besmettingen en twa stjergefallen yn Fryslân

It heechtst tal nije besmettings waard meld yn Súdwest-Fryslân. Dêr krigen 61 minsken in positive útslach te hearren, folge troch Ljouwert mei 27 besmettings. Op de Fryske Waadeilannen waarden gjin nije besmettings meld.

It nije tal besmettings is in teloarstelling, om't de trend fan in ôfnimmend tal besmettings hjirmei ferbrutsen wurdt.

Yn Fryslân binne it ôfrûne etmiel twa nije stjergefallen meld. It giet om in ynwenner fan Skylge en in ynwenner fan Tytsjerksteradiel.

