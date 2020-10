Ofslútdyk ticht yn nacht fan moandei op tiisdei

Oerdeis kinne automobilisten oer ien rydstrook ride. Neffens Rykswettersteat docht bliken dat ien rydstrook yn it tsjuster by Breesândyk te gefaarlik is, omdat autobestjoerders oer in stikje fan 150 meter ferbline reitsje kinne troch de tsjinlizzers. Yn de nacht fan moandei op tiisdei wurdt dit probleem oplost troch pealtsjes te pleatsen op de ôfskieding dy't de ferblining tsjingean.

De wurksemheden sille duorje oant 5 oere tiisdeitemoarn. Ferkear wurdt yn de nacht omlaat troch de polder of de dyk fan Enkhuzen nei Lelystêd.