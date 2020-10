Utslach coronatest wie ferkeard, skoalle Lyndensteyn mei wer iepen

Skoalle Lyndensteyn yn Beetstersweach kin fan tiisdei ôf wer iepen. De skoalle wie sûnt tongersdei foar tsien dagen sletten fanwegen in positive coronatest by in meiwurker. Der docht no lykwols bliken dat der in flater makke is en de test negatyf wie. Nei oerlis mei de GGD is besletten dat de skoalle dus wer iepen kin.