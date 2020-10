Hoe reagearje wy op it bestraffende fingerke fan premier Rutte?

Wat hingest ús boppe de holle? It is de grutte fraach dêr't hiel Nederlân him de holle oer brekt. "Just omdat wy dat net witte, makket dizze siutaasje ekstra spannend", leit psycholooch Hol út. "Jo kinne net by ien yn de holle sjen, mar minsken moatte no allegear foar harsels in plaatsje meitsje. Elkenien besiket te betinken: 'Wat no as..' en 'Stel no dat..'. Dat soarget dat dizze fragen in grut plak krije yn dyn holle, boppe-op de deistige saken dêr'st dy drok om meitsje moast. Dat soarget der foar dat minsken fêst rinne."

Ek yn har wurk fernimt Hol dat minsken hjir lêst fan ha. "In part fan de pasjinten doart net mear te kommen. Wy ha bygelyks ek minsken mei smetfrees, dy't net mear nei harren terapy doarre te kommen."

Waaksum wêze

It strange fingerke fan premier Rutte kin boppedat lilkens oproppe, ferwachtet de psycholooch. "Dat is in natuerlike reaksje: Wa bisto om foar my te bepalen wat ik wol of net mei?" De goeie kant is dat minsken waaksum wurde. Hol ferwachtet dat dit it doel fan Rutte is. "Dat is de positive kant, mar minsken kinne oan de oare kant ek sa bang wurde dat se klem komme te sitten en net mear goed neitinke kinne. Dan ha je der mear lêst fan dan dat je waaksum wurde."