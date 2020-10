Minsklike resten op It Amelân binne op syn minst 1700 jier âld

In eilânbewenner fûn de bonke op 29 maart op it strân. Om't it fermoeden bestie dat it om de bonke fan in minske gie, socht de eilanner kontakt mei de plysje op It Amelân. Der waard tocht dat it om in mooglik fermist persoan gean soe en dat troch DNA-ôfname mooglik neibesteanden trasearre wurde koenen.

Romeinsk minske

De bonke is in 'opperarmbeen', dat tahearde oan in persoan dy't libbe hat yn de Midden Romeinske tiid en dy't tusken sirka 87 en 250 jier nei Kristus ferstoarn is. De bonke is yntusken oerjûn oan in archeologysk ynstitút.