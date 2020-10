MBO-skoallen liede needklok oer praktykûnderwiis: "Stevige ingrepen nodig"

"Het gevolg is dat studenten veel minder dan nodig is aan praktijkonderwijs toe kunnen komen. Het gevolg is dat we de kwaliteit van het online onderwijs niet snel genoeg kunnen verbeteren, terwijl we daar zo sterk van afhankelijk aan het worden zijn. Studenten zijn vaak eenzaam en hebben de moeite om de draad vast te houden", sa seit Van Hout. "Dat totaalpakket is niet meer vol te houden."

Fertraging

Dat resultearret neffens Van Hout úteinlik yn fertraging en útfal. "Ik denk dat het een combinatie is en dat het ook heel erg verschilt, maar er zullen steeds meer studenten zijn die vertraging oplopen omdat ze niet het tempo vast kunnen houden wat we in de normale programma's hebben. Maar we zijn ook echt bang voor uitval. Blijf je gemotiveerd? Je leert voor een beroep waarvan je om je heen ziet dat het economisch op instorten staat. Die hele eenzaamheid, kun je het volhouden in je kamertje of in een huishouden waar het veel te druk is om rustig te studeren toch die discipline vast te houden? Daarin doen we alles wat we kunnen om ze goed te begeleiden en om in contact te blijven, maar of we dat volhouden tot in ieder geval het einde van het schooljaar wordt steeds lastiger", seit Van Hout.

Oplossing

Van Hout is derfoar om radikale karren te meitsjen om it probleem op te lossen. Hy neamt as foarbyld: "Alle studenten nemen een jaar extra en we gaan dit jaar andere dingen doen dan de normale dingen die in het programma staan. Om ze juist extra te begeleiden in deze periode waarin het lastig is om jong te zijn."

"Ik denk dat we dat soort stevige ingrepen nodig hebben om in ieder geval weer wat perspectief te krijgen en de mensen die hier druk mee zijn het gevoel te geven dat ze er weer de schouders onder kunnen zetten", sa seit Van Hout.