Undersyk nei 'fersteurders' fan waadfûgels by De Westhoek

De ûndjippe kwelders binne saneamde heechwetter-flechtplakken foar fûgels. As by heech wetter hieltyd mear fan de Waadsee ûnder wetter komt te stean, moatte de fûgels in rêstich plak fine dêr't sy leech wetter ôfwachtsje kinne. It Waadgebiet by De Westhoek is ien fan de wichtichste heechwetter-flechtplakken.

"It is ien fan de wichtichste plakken fan de westlike Waadsee mei Gryn en mei de Richel en de Vliehors", seit Romke Kleefstra fan Sovon Vogelonderzoek. "Dat binne plakken dêr't tsientûzenen fûgels mei heech wetter by elkoar komme. De Westhoek is dêr ien fan en dat hat ek te krijen mei it feit dat it ek ticht by in wichtich itensgebiet leit, lykas de Ballastplaat. Ast as fûgel fan de Ballastplaat nei de Fryske kust fljochst, is De Westhoek de earste kwelder dy'tst tsjinkomst."

Ynternasjonale betsjutting

De kwelder is ek ynternasjonaal fan grutte betsjutting omdat der yn dat ferbân geregeld grutte oantallen kluten en reade grillen sitte, plus hiele hege oantallen bercheinen en wylpen. Mar dat witte de minsken ek en de lokaasje is goed berikber mei in parkearplak der by. Dus is it der op guon mominten bêst drok.

Ferline wike moandei wiene der tolve minsken te finen ticht tsjin de râne fan de kwelder oan by heech wetter. Kleefstra hat der simmerdeis wolris tritich minsken sjoen. "De meast fersteuringsgefoelige fûgels wike dan út nei de sydkanten fan de kwelder, dêr't sy kwetsber binne foar minsken dy't oer de dyk kuierje."