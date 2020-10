CDA stelt fragen oer tal Friezen dat troch corona weromkomt nei it heitelân

De wenfyzje fan de provinsje út 2018 soe achterhelle wêze, no't we yn in oare situaasje sitte troch it coronafirus, sa stelt it CDA. Hieltyd mear Friezen om utens komme werom, no't it hjir noch rêstich is kwa besmettings.

De ferwachting dat de behoefte oan ekstra wenningen yn de takomst ôfnimme sil, moat op 'e nij besjoen wurde, fynt de partij. De fraksje wol mear ynsjoch yn de demografyske ûntwikkeling, sadat der mooglik rekken mei hâlden wurde kin by de fyzje op de wenningbouplannen yn Fryslân.