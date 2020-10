Hallum bout bysûndere túnmuorre fan 50 meter: 'Histoaryske karakter doarp fersterkje'

Op it plak wêr't de muorre komt, stiene earder fjirtjin senioarewenten. Dy binne yn 2018 sloopt en dêrfoar komme no tsien wenten werom. It doel fan it werynrjochtingsprojekt is om de âlde terpen wer better yn sicht te bringen. "Dat minsken ek echt sjen kinne dat Hallum op in terp leit", seit Dirk Vis fan de wurkgroep. "No't dy huzen sloopt binne, kinne je eins sjen hoe prachtich moai byld je op de terp hawwe en de tsjerke komt prachtich moai út", seit Vis.

"As je Hallum ynride dan sjogge je it net sa goed, mar as je fan boppen sjoggen dan sjogge je wat foar moaie radiaalstruktuer Hallum hat. De tsjerke yn it midden, mei in tsjerkepaad deromhinne, fan it tsjerkepaad ôf nei de rûnwei ha je allegearre paden rinne. Dat sjogge je no net, it is no krekt de bedoeling om dat oan de noardkant fan de terp moai yn byld te bringen. Dat begjin je no te sjen", seit Vis.

De nijbouhuzen komme krekt oars te stean, wêrtroch it sicht op de terp behâlden bliuwt.