Revalidaasje Fryslân slút ôfdieling | Tiisdei nije parsekonferinsje

Revalidaasje Fryslân yn Beetstersweach slút in ôfdieling nei't ien fan de meiwurkers posityf testen is op corona. De ôfdieling sil in wike lang ticht wêze en alle minsken moatte salang op harren eigen ôfdieling bliuwe. Ferline wike waard al bekend dat Lyndesteyn, skoalle foar spesjaal ûnderwiis yn Beetstersweach, in wike ticht moat fanwege in coronabesmetting by ien fan de meiwurkers.