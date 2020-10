21 coronapasjinten op Fryske IC's | Revalidaasje Fryslân slút ôfdieling

Leden fan de Earste Keamer hoege de rest fan dit jier net fysyk oanwêzich te wêzen om harren te melden foar in plenêre fergadering. Troch it mooglik meitsjen de presinsjelist digitaal te ûndertekenjen, kinne senatoaren ûnnedich reizgje yn de coronakrisis foarkomme. Der is in romme mearderheid foar it foarstel dat SP-senator Tiny Kox tiisdei yntsjinnet. Fergaderingen wurde noch wol hieltyd fysyk holden.

Om in plenêre fergadering hâlde te kinnen, is in saneamd quorum nedich: in mearderheid fan de Earste Keamer moat 'presint' wêze. Foar senatoaren dy't sels net meidogge oan in debat, betsjut dat in retourke Den Haag om allinnich de list te ûndertekenjen. Dy reisbewegingen wol de senaat beheine.