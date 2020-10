208 nije besmettings yn Fryslân | 'Tiisdei gjin nije maatregels'

It kabinet kundiget tiisdei nei alle gedachten gjin nije, yngripende maatregels oan om de fersprieding fan it coronafirus tsjin te gean. Dat meldt it ANP. Neffens boarnen komt der dan ek net in parsekonferinsje fan in oere, lykas de ôfrûne moannen as it kabinet maatregels oankundige of ferromme.

Wol komme premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jong mei in koarte ferklearring, en sille se de parse te wurd stean.

It kabinet hie snein in oerlis op it Catshûs oer de coronakrisis. Nei dat oerlis wiene der al lûden dat de mooglike effekten fan de hjoeddeiske maatregels dy't hast twa wiken lyn oankundige waarden, pas letter yn de wike sichtber wêze sille. It kabinet wol dêrom noch even wachtsje foardat der definityf besletten wurdt oer nije maatregels, sizze Haachske boarnen.