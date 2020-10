Huzemerk Skylge sit op slot: "Ze kapen huizen voor je neus weg"

It stel wennet no yn in sjalet en yn de winter kinne se yn it hûs fan de âlden fan Anne Roos. Mar om it heal jier ferhúzje is seker net ideaal. Yn dy twa jier dat se sykje nei in hûs, is der mar ien hûs foarby kaam dêr't it stel in bod op dien hat. "Maar de prijs voor dat huis liep zo uit te klauwen, dat bedrag was voor ons onmogelijk. Ze kapen het voor je neus weg."

Prizen as yn Amsterdam

Makeler Arie van Keulen werkent dit probleem. "De prijzen die hier gelden, die betaal je ook in Amsterdam. Maar dit is een probleem wat veertig of vijftig jaar geleden ook al speelde. Vroeger werd het opgelost door bij je ouders te blijven wonen, maar dat gebeurt niet meer."

De gemeente hat op dit stuit wol de regeling dat minsken fan de fêste wâl gjin huzen keapje meie ûnder de 450.000 euro. En dat bedrach wurdt mooglik ferhege nei 600.000 euro. Sa is der mear kâns foar de eilânbewenners. Mar neffens de makeler is dit gjin oplossing foar it probleem. Op dit stuit stean der 16 wenhuzen te keap op Skylge. Dêrfan binne der trije ûnder dy grins fan 450.000 en de goedkeapste is 289.000 euro.