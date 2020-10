Judoka Natascha Ausma pakt brûns op grand slam yn Boedapest

Ausma hie nei oerwinningen op de Poalske Paulina Diaopa, de Portugeeske Patricia Sampaio en Anastasija Toerchin út Oekraïne de heale finalen helle. Dêryn ferlear se fan de Frânske Audrey Tcheumeo, dy't letter it goud pakte. Yn de striid om it brûns wie it lang spannend, mar fersloech se de Russin dy't yn de herkânsingen earder wûn hie fan Karen Stevenson.