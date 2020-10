LDODK wachtet op start Kuorbal League

By de thúswedstriden fan LDODK komme gemiddeld tûzen taskôgers yn sporthal Kortezwaag op 'e Gordyk. Oer in seizoen rekkene leveret dat oan entreejild inkelde tsientûzenen euro's op. Sûnder publyk rint de feriening in soad ynkomsten mis. Lokkich binne de sponsoren loyaal en kin de klup foarearst noch de eigen broek ophâlde.

Kuorbal League opsplitse yn pûls

It ôfrûne seizoen is de kompetysje yn maart ôfbrutsen fanwegen de earste coronagolf. Doe is besletten om gjin fan de tsien ploegen degradearre te litten. Boppedat binne de twa kampioenen fan de haadklassen taheakke oan de Kuorbal League. Dat betsjut foar dit seizoen foar ien kear op it heechste nivo 12 teams útkomme.

Dêrtroch duorret de sealkompetysje lykwols 22 ronden ynstee fan 20. Om tiid te winnen soe der dit seizoen foar keazen wurde kinne om de Kuorbal League te ferdielen yn twa pûls fan seis teams. Yn dat gefal spilet elke ploech 10 wedstriden ynstee fan 22. As der dan bygelyks yn jannewaris wer spile wurde mei, kin der dochs in koartere kompetysje ôfwurke wurde. Dêrnei kinne dan de nûmers ien en twa fan elke pûl fia krúsfinalen mooglik dochs noch om de sealtitel stride.