Iepenloftspul Dronryp siket akteurs foar nij histoarysk stik

It iepenloftspul fan Dronryp siket foar it stik yn 2021 manlju tusken de 18 en 35 jier. Se spylje in stik oer de fusillade yn it doarp, in teatrale fiksje en non-fiksje ynterpretaasje oer de eksekúsje op boargers en fersetsminsken op 11 april 1945.