Lucy Neetens en Youvan Bergsma winne skriuwwedstriid oer Grutte Pier

Lucy Neetens komt út Hoorn en skreau it Nederlânsktalige ferhaal 'Hemelsvaartdag' oer in deade Grutte Pier yn 'e himel. It is in boartlik ferhaal, mar it stelt etyske fragen. Se hat faker ferhalen skreaun en ek wol prizen wûn. Se wint in tegeltablo besteande út 28 tegels fan Pier, makke troch Sjoukje Tijssen fan FRIEStile te Kimswert.

Lês hjir it winnende ferhaal.

Youvan Bergsma skreau it ferhaal 'De nije frijheid' dêr't se klisjees yn ôfbrekt en Grutte Pier ferbynt mei de aktualiteit. "Ik bin der hiel bliid mei. Wat in ferrassing", sei se. Se skriuwt wol faker, mar mear lietsjes. Se wint in oernachting yn Hotel Grutte Pier yn Kimswert foar twa persoanen.

Lês hjir it ferhaal dat de twadde priis wûn.

De winners binne bekend makke yn it radioprogramma Buro de Vries. Der wienen 52 ferhalen ynstjoerd. De sjuery fan de skriuwwedstriid bestie út Willem Schoorstra en Meindert Bylsma.

Lês hjir it sjueryrapport.