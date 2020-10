Harnzer garnalekotter fisket rest fan âlde Dútske seemyn op

It bunkermuseum op Flylân koe it objekt pleatse. It is in omhulsel fan in Dútske 'invloedsmijn' út de Twadde Wrâldoarloch: in Luftmine B of LMB.

It museum hat it omhulsel yntusken krigen fan Koornstra. It wie bewarre yn fiskôfslach fan Harns. It objekt leit no by it museum en sil skjinmakke wurde. Dêrnei krijt it in plakje yn de tentoanstelling oer seeminen.