Kampanje fan wetterskippen moat bewustwêzen oer wetter fergrutsje

Krekt wat mear as de helte fan de minsken docht ek echt wat om wetteroerlêst om it hûs hinne te beheinen. Sa smyt 65 prosint fan de minsken doekjes en tampons yn de ôffalbak yn stee fan yn it húske en leveret gemyske middels en frituerfet apart yn.

Hast de helte fan de túnbesitters (48%) ferfangt tegels foar gers of planten om wetter better fuortrinne te litten nei in reinbui.

Swalkôffal

Hast in kwart (22%) hellet swalkôffal út wetter of by de wetterkant wei. 16 Prosint fan de minsken mei in eigen dak hat it fergriene, mei bygelyks fetplanten. En skoallen lizze ek hieltyd faker wetterfreonlike skoalpleinen oan.