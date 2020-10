156 Besmettingen yn Fryslân; moandei wurdt 300.000ste yn Nederlân ferwachte

It duorre hast sân moanne foardat de 100.000ste Nederlanner posityf teste op corona. It duorre krekt wat mear as trije wiken om dat te ferdûbeljen. Minder as twa wiken letter is de folgjende 'mylpeal': moandei of tiisdei wurdt ferwachte dat foar de 300.000ste kear in coronabesmetting fêststeld wurdt. De teller stie sneon op goed 280.000 positive tests.