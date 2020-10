103 besmettingen yn Fryslân; tiisdei mear dúdlikheid oer oanpak coronakrisis

It kabinet jout tiisdei mear dúdlikheid oer wat de folgjende stappen wurde yn de oanpak fan de coronakrisis. Dat is neffens de NOS dúdlik wurden nei it Catshûsoerlis snein tusken in part fan it kabinet en harren adviseurs, wêrûnder it RIVM.

Beliedsmakkers en eksperts oerleine goed twa oeren oer de mooglike senario's. Rutte en De Jonge prate tiisdei mei de parse, mar it wurdt nei alle gedachten gjin parsekonferinsje mei nije coronamaatregels. De ferwachting is dat it kabinet en it RIVM is nammentlik dat it effekt fan de hjoeddeiske coronamaatregels tiisdei noch net dúdlik is.

As it tal besmettingen en sikehûsopnamen ek kommende wikke stigen bliuwt, sil it kabinet nije maatregels nimme. Dêrby lizze neffens Rutte alle mooglike senario's op tafel.