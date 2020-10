103 besmettingen yn Fryslân; Rutte oerleit op Catshûs

It ôfrûne etmiel is it tal coronapasjinten yn Nederlânske sikehuzen mei 32 tanommen. Dêrmei is it totaal tal besmette minsken dat no yn in sikehûs behannele wurdt oprûn ta 2.147, meldt it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares lizze no 490 coronapasjinten, alve minder as de dei derfoar. Dat is ynklusyf twa pasjinten dy't yn Dútslân lizze. Dêrneist lizze der 419 oare pasjinten op de ic's, tolve minder as sneon.

Bûten de intensive cares, op de ferpleechôfdielingen, lizze no 1.657 coronapasjinten, 43 mear as sneon.