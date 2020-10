SC Hearrenfeantrainer Jansen: "we zijn hier heel erg blij mee"

Oanfierder Henk Veerman skoarde twa kear. De earste goal foel nei likernôch in healoere, mar Veerman wie net tefreden oer it spul fan syn team. "Ik zei tegen de jongens dat ze hoger moesten gaan staan. Er was teveel ruimte tussen mij en de middenvelders elke keer. Emmen brengt veel mensen om de bal, maar wij moeten die er gewoon afjagen. En je ziet dat we meer kansen krijgen als we dat dus ook doen."

De Feansters stean troch dizze winst no tredde yn de kompetysje. "Dat is super. Bij Ajax wisten we van tevoren dat dat lastig zou zijn, maar we deden het superslecht. Dat zat ons niet lekker en dat proberen we nu om te zetten."