Fryske marinier Paul Miedema pakt wrâldrekôr speedmars

"Wy hawwe it rekôr fan de Britten ferbrutsen", fertelt Paul, dy't op it stuit dat we mei him praten op in skip ûnderweis nei Skotlân siet. De Nederlanners wiene in kertier rapper as it âlde rekôr fan de Britten. De omstannichheden wiene pittich. De militêre broek en kisten moasten oan, en acht mariniers moasten de hiele maraton 40 pûn (18,1 kilo) mei harren meidrage.

"De acht sterkste rinners rûnen mei in rêchsek, de rest wie ûnderstypjend. Dat wie ek in leadswiere taak. Ik wie rêchsekrinner", fertelt Miedema. In wike foar de maraton waard bepaald hokker mannen mei de rêchsekken rinne moasten.

Training

De manlju begûnen oardel jier lyn mei trainen. "It gie mei in soad ups en downs", fertelt Miedema. It trainen waard hiel profesjoneel oanpakt. De manlju hawwe bygelyks harren bioritme ferpleatst, sadat by de start it lichem wekkerder wie om fitter te begjinnen. Fierder waard in jier lang seis oant acht kear yn 'e wike traind om it rekôr fan de Britten te ferbetterjen.

Eins wie it de bedoeling dat de 21 militêre by de Marathon van Rotterdam, dy't yn april pland stie, yn aksje komme soene. Mar troch it coronafirus gie dat net troch en waard it besykjen ta it fêstigjen fan in rekôr útsteld.