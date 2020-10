Minsken yn 'e rige foar ôfheljen bier fan de taap; hanthaving slút Ton's Vulstation

No't de hoareka sletten is yn ferbân mei it coronafirus kinne kroegen, kafees en restaurants harren foarrieden net kwyt. Eigener Ton Eijer fan kafee Scooters oan it Ruterskertier yn Ljouwert betocht dêr wat op. Om fergrieming tsjin te gean, iepene hy 'Ton's Vulstation'. Minsken koene by it kafee delkomme mei in flesse of bidon en dy folje litte mei bier fan de taap.